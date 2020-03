Barcellona, Kurzawa è il nome nuovo per la corsia sinistra

Il Barcellona cerca di sistemare la corsia sinistra di difesa, il cui punto fermo è Jordi Alba ma che vedrà probabilmente Junior Firpo fra i partenti. Quest'ultimo potrebbe essere utilizzato dai catalani come contropartita per arrivare all'interista Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Sport il nome nuovo è quello di Lawyn Kurzawa, terzino in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain che in estate è stato vicino al passaggio alla Juventus, in uno scambio che avrebbe visto Mattia De Sciglio fare il percorso inverso. 28 anni, Kurzawa in questa stagione ha raccolto 23 presenze in tutte le competizioni, segnando un gol.