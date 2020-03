Barcellona, l'apertura di Mundo Deportivo: "L'altro undici"

vedi letture

Il Barcellona ha tanti, tantissimi calciatori in giro per il mondo, in prestito per farsi le ossa o nella squadra B. "L'altro undici", titola il quotidiano Mundo Deportivo, che disegna la squadra che consta di questi ragazzi: da Inaki Pena del Barça B a Rafinha ora al Celta e Trincao allo Sporting Braga. Ecco la formazione.