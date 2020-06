Barcellona, Messi è già al Camp Nou: "Che voglia di tornare a giocare qui"

Non vede l'ora di calcare quel terreno di gioco con qualche avversario da dribblare davanti. E' ansioso di accarezzare il pallone su quell'erba ed incantare un pubblico che da lontano continuerà ad applaudirlo. Ed è già lì, al Camp Nou, in attesa del nuovo calcio d'inizio della Liga. Lionel Messi se la vedrà con il Maiorca e sarà a disposizione di Quique Setien. Infortunio alle spalle e lavoro già sul campo. Quel campo. E sui social posta due immagini in cui appare felice, non potrebbe essere altrimenti. "Quanto mi mancava... Che voglia di tornare a giocare qui", scrive la Pulga su Instagram. Dopo il Maiorca, il 16 giugno, potrà farlo nella prima interna del suo Barcellona contro il Leganes.