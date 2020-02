vedi letture

Barcellona, Messi su Abidal: "Non potevo permettere che mi attaccasse in quel modo"

Nella lunga intervista concessa al Mundo Deportivo da parte di Leo Messi, l'argentino ha tornato anche sul tema dello screzio con Eric Abidal, direttore tecnico del club catalano: "Non so cosa si accaduto perché rilasciasse quelle dichiarazioni, ma ho risposto perché mi sentivo attaccato. Ho sentito che stava attaccando i giocatori e se ne dicono troppe. Mi dava fastidio che una persona del club abbia messo nel mezzo i giocatori per la decisione di un esonero. Visto il suo ruolo deve farsi carico delle sue decisioni. È lui che prende le decisioni ed è per questo che ho voluto chiarire la situazione. Non potevo lasciare che mi attaccasse in quel modo".