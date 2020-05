Barcellona, occhi su Dest: il talento dell'Ajax piace anche al Bayern Monaco

vedi letture

Sergiño Dest è uno degli obiettivi del Barcellona. La società azulgrana, come riportato da AS, ha chiesto informazioni per il laterale destro dell'Ajax. Il 19enne piace anche al Bayern Monaco e in estate ci potrebbe essere una sfida a distanza tra catalani e bavaresi per accaparrarsi il classe 2000.