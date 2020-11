Barcellona-Osasuna, le formazioni ufficiali: Messi in campo, Pjanic no. Davanti Braitwhaite

Alle ore 14 scende in campo il Barcellona, e per Lionel Messi, praticamente sin dai primi passi erede designato di Diego Armando Maradona, sarà la prima partita da quando il Dio del calcio, suo connazionale, non c'è più. Il 10 del Barca scende in campo dal 1' nella partita con l'Osasuna, a differenza dell'ex juventino Pjanic, ancora comodo in panchina. A guidare l'attacco culé c'è Braitwhaite. In campo nella squadra di Pamplona, invece, Jony, ex Lazio.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Pedri, De Jong, Coutinho; Griezmann, Messi, Braithwaite.

Osasuna (5-3-2): Sergio Herrera; Nacho Vidal, Roncaglia, Navas, Unai García, Jony; Moncayola, Oier, Iñigo Pérez; Rubén García, Budimir.