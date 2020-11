Barcellona, paura per Piqué: torsione innaturale del ginocchio, si teme un lungo stop

Paura per Gerard Piqué. Il difensore del Barcellona si è infortunato al ginocchio nel corso del match di oggi contro l’Atletico Madrid. In attesa di capire quale sia la diagnosi, le immagini dell’infortunio non sembrano promettere bene: in ginocchio del calciatore si è girato in maniera innaturale nel corso di un contrasto con Correa. Piqué ha poi lasciato il campo sulle proprie gambe, seppur aiutato dallo staff medico blaugrana, lasciando il posto a Dest. Sicuramente dalle prime immagini la sensazione è quella di un lungo stop per il centrale classe 1987.