Ufficiale Ramon Diaz non è più l'allenatore del Vasco da Gama. Il tecnico argentino si è dimesso

vedi letture

Ramon Diaz non è più l'allenatore del Vasco da Gama. L'ex giocatore di Fiorentina, Napoli ed Inter, 64 anni, ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta per 4-0 in casa contro il Criciuma. Al suo posto il club brasiliano ha promosso dalla formazione Under 20 il tecnico Rafael Paiva, che assume ad interim la guida della prima squadra.

Il Vasco ha conquistato solo 3 punti nelle prime 4 giornate del campionato brasiliano, frutto di una vittoria (alla prima giornata) e di tre sconfitte consecutive. Il club ha specificato che "subito dopo la fine della partita contro il Criciúma, Ramón Díaz ed Emiliano Díaz hanno rassegnato le dimissioni negli spogliatoi. Poco dopo, Ramón ed Emiliano hanno informato lo staff della loro decisione, chiarendo che non avrebbero più fatto parte del gruppo. Successivamente i consiglieri del club, presenti, hanno accolto la richiesta e ufficializzato la notizia Ramon ed Emiliano hanno salutato tutti e hanno chiesto di salutare anche i giornalisti".

O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente.#VascoDaGama pic.twitter.com/8RCmWysDVn — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 27, 2024