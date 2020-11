Barcellona, piove sul bagnato: Busquets non si è allenato, out per la Champions

vedi letture

Piove sul bagnato in casa Barcellona. Non è un momento facile per i blaugrana che ieri hanno perso per infortunio sia Sergi Roberto che Piqué. Ma Ronald Koeman per la sfida di Champions contro la Dinamo Kiev dovrà fare a meno anche di Sergio Busquets che ha accusato una distorsione di primo grado al legamento laterale esterno del ginocchio sinistro durante la partita della Spagna contro la Svizzera del 14 novembre e ancora non ha recuperato. Il centrocampista spagnolo infatti non si è allenato questa mattina e salterà dunque la trasferta di Kiev.