Barcellona, rientro della squadra entro lunedì: problema voli da Amsterdam per De Jong

Il Barcellona si prepara all'eventuale ripresa. In attesa di conoscere quali saranno le decisioni della Federazione sulla ripartenza dei campionati, i blaugrana richiameranno i giocatori in città entro lunedì. Come riporta AS però ci sarebbero due casi complessi e riguardano De Jong e Braithwaite. Il centrocampista olandese era rientrato ad Amsterdam all'inizio della quarantena per trascorrere quel periodo con i familiari e i voli con la capitale olandese sono stati sensibilmente ridotti. Diversa la situazione per l'attaccante che invece si trova a Madrid. Il club catalano però ha fatto sapere che entrambi i giocatori non avranno problemi a ricongiungersi con i compagni.