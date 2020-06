Barcellona, Sergi Roberto torna in gruppo: Setien vuole recuperarlo per la sfida con l'Atletico

Buone notizie in casa Barcellona dopo il pareggio contro il Celta Vigo (2-2 il risultato finale). I blaugrana ritrovano Sergi Roberto, come riportato da Sport: il giocatore si è allenato nella prima parte con i compagni, per poi proseguire con un allenamento personalizzato. Setien cercherà di recuperarlo in vista dell'importante sfida con l'Atletico Madrid.