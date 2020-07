Barcellona, Setien: "Non meritavamo di perdere. Serve autocritica di tutti"

Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha commentato la sconfitta casalinga rimediata contro l'Osasuna che è costata la Liga, andata al Real Madrid: "Stiamo stati di gran lunga superiori all'Osasuna. Non ci stanno due gol loro. Sono triste, la sconfitta è ingiusta. Sarò ancora l'allenatore in Champions League? Non lo so, lo spero. Sono d'accordo con alcune cose che ha detto Messi. Dobbiamo essere autocritici e migliorare.Ci sono cose positive e altre meno. Dopo la partita con l'Alaves avremo un po' di riposo e ci prepareremo al meglio per la Champions. L'autocritica deve essere fatta da tutti. Io sono il responsabile e quindi la faccio anche io. Sono contento di alcune cose che abbiamo migliorato da quando sono arrivato, purtroppo non è bastato per vincere la Liga. Lo sport è questo, non sempre le cose vanno come vogliamo".