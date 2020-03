Barcellona, ter Stegen: "Non seguo il calcio, conosco il nome di pochi avversari"

Dichiarazioni sorprendenti di Marc-Andrè ter Stegen, portiere del Barcellona che ha ammesso di non seguire il calcio: "Non vedo molte partite, solo quando ci sono grandi match o se so che ci gioca un amic. "Ho una pessima memoria, conosco il nome di pochissimi avversari. Poi quando mi fanno vedere il video li riconosco, so chi sono e che movimenti fanno. Una cosa un po' strana...", ha detto a El Pais.