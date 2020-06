Barcellona, un tesoretto dalle cessioni per finanziare il mercato in entrata: Semedo ai saluti

Lautaro Martinez e Miralem Pjanic sono i due grandi obiettivi di mercato del Barcellona, ma il club catalano deve cedere qualche esubero prima di sferrare l'assalto decisivo ai due gioielli della Serie A. Secondo Sport, i blaugrana hanno preventivato di raccogliere 124 milioni dalle operazioni in uscita: Carles Perez, Alejandro Marqués e Malcom hanno già permesso di recuperare meno della metà di quella cifra.

Restano 69 milioni, che il Barcellona potrebbe rimediare per buona parte dalla vendita di Nelson Semedo. Il terzino portoghese, infatti, è molto vicino al Manchester City, che potrebbe pagare 40 milioni per portarlo alla corte di Pep Guardiola. Il quotidiano spagnolo aggiunge anche che il Barça non è interessato a Joao Cancelo, che gli inglesi vorrebbero inserire come contropartita.