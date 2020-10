Bayern, il tampone di Gnabry stavolta è negativo. Ma l'attaccante deve restare in isolamento

vedi letture

Serge Gnabry, risultato positivo al Covid-19 nella giornata di martedì, alla vigilia della sfida contro l'Atlético Madrid, è risultato negativo nel secondo test, secondo quanto riportato dalla Bild. Una buona notizia, ma che ad ogni modo non permetterà all'attaccante di giocare domani contro l'Eintracht Francoforte. Questo per i protocolli sanitari in Baviera che impongono a ognuno una quarantena di 10 giorni anche in caso di test negativo. Il giocatore sarà sicuramente indisponibile anche per la sfida contro la Lokomotiv Mosca, in programma martedì. L'ipotesi più accreditata è quella di un suo ritorno per la partita del 31 ottore contro il Colonia.