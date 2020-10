Bayern Monaco-Atletico Madrid 4-0, peggior sconfitta in Champions della gestione Simeone

vedi letture

Serata storica, ma in negativo, per l'Atletico Madrid. Il 4-0 incassato all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco è la peggior sconfitta (alla pari di quella contro il Borussia Dortmund nell'ottobre 2018) in gare di Champions League per i Colchoneros da quando in panchina siede Diego Pablo Simeone