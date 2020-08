Bayern Monaco, Salihamidzic: "I nostri sogni si sono avverati, orgoglioso dei ragazzi"

Il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha postato su Twitter un commento dopo il successo in finale di Champions contro il PSG: "Incredibile. I nostri sogni si sono avverati: Campioni d'Europa, il secondo triplete in sette anni. Non riesco a esprimere a parole quanto sono orgoglioso dei ragazzi, dell'allenatore e di tutto lo staff. Questo trionfo è per i nostri grandi tifosi e per il nostro grande club. Continueremo così!".

Unbelievable. Our dreams have come true: Champions of Europe, the second treble in seven years. I can’t put into words how proud I am of the boys, the coaches and all of the staff. This triumph is for our great fans and our great club. We will keep it up! #fcbayern #miasanmia pic.twitter.com/RtuaQdvmk7

— Hasan Salihamidžić (@Brazzo) August 24, 2020