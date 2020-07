Bayern Monaco, Sané a un passo: il tedesco è arrivato in città, nelle prossime ore la firma

vedi letture

Dopo quattro anni Leroy Sane è pronto per tornare in Bundesliga. L'attaccante tedesco è atterrato in a Monaco di Baviera da pochi minuti, le prossime ore saranno decisive per la firma con il Bayern Monaco. Prima i test medici, poi l'accordo con il club tedesco: Sané è pronto a ornare in patria dopo 135 partite e 39 gol con la maglia del Manchester City.