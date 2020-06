Bayern Monaco, solo vittorie dopo lo stop: ora la finale di Coppa di Germania e la Champions

Dopo lo stop dovuto all'emergenza Coronavirus, il Bayern Monaco è tornato in campo con grande fame e convinzione e in dieci gare disputate tra campionato e Coppa di Germania ha totalizzato soltanto vittorie. Un ruolino di marcia ineccepibile per la squadra di Flick che ora potrà concentrarsi e preparare la finale di DFB-Pokal in programma il prossimo 4 luglio contro il Bayer Leverkusen e avrà circa un mese per pensare esclusivamente alla Champions League. I bavaresi dovranno affrontare il Chelsea il 7 agosto nella gara di ritorno degli ottavi di finale ma bisognerà vedere se un ulteriore stop farà bene o no al Bayern.