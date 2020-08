Bayern, Muller: "Neymar e Mbappé? Se non gli dai tempo non sono così strabilianti"

"Sembra il miglior Bayern in cui abbia mai giocato. Abbiamo fatto fin qui una buona stagione, quasi perfetta". Thomas Muller non ha nessun dubbio, i bavaresi stanno attraversando un momento davvero incredibile. Il trequartista classe 1989 è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della finalissima di Champions League contro il Paris Saint-Germain: "Non giocheremo contro una squadra qualunque, siamo concentrati e fiduciosi".

Il calciatore simbolo del Bayern ha anche parlato del modo di giocare di Flick: "Ha cambiato la struttura del nostro gioco, fin dall'inizio voleva che prendessimo qualche rischio in più. Molti non capiscono la linea difensiva alta, ma ci aiuta ed è una delle chiavi del nostro gioco. non vogliamo cambiare troppo il nostro stile, il PSG ha attaccanti veloci. Neymar e Mbappé? Se non gli dai tempo per pensare non sono così strabilianti, ma se lasci loro del tempo possono fare di tutto".