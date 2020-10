Belgio, aumentano i casi di Covid-19. Si torna a giocare a porte chiuse

vedi letture

Brutta notizia in Belgio, relativa alla diffusione del Covid-19, sempre più in crescita. La Pro League rende noto che sarà necessario giocare per almeno le prossime quattro settimane a porte chiuse. Il torneo belga era stato uno dei primi a fermarsi in Europa, tanto da non essere stato portato a termine. La stagione 2019-20 è iniziata l'8 agosto e aveva aperto al pubblico con una percentuale variabile da ogni impianto che si aggirava tra il 25% e il 35%.