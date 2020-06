Bernardo Silva. "Meglio Messi o CR7? Siamo privilegiati, possiamo ammirare entrambi"

Bernardo Silva è diventato in poco tempo uno dei punti di riferimento del Manchester City di Pep Guardiola. Il centrocampista portoghese è stato ospite di un podcast e ha parlato di vari argomenti, dal suo ambientamento in Inghilterra fino alla sfida infinita tra Messi e Cristiano Ronaldo: "Trasferirsi a Manchester è stato più facile del previsto. A parte il meteo, qui è tutto semplice: mi hanno accolto benissimo e il centro è piuttosto piccolo ma familiare. Quando ero al Monaco e giocammo in Champions conto il City, dissi che mi sarebbe piaciuto giocare in Inghilterra, c'è un'atmosfera fantastica. Alla fine della stagione mi contattarono. È stata una scelta ottima, sono molto contento".

Messi o Ronaldo? - "È una domanda alla quale è difficile rispondere. Penso che dobbiamo sentirci privilegiati per aver avuto la possibilità di ammirarli insieme. Sono due dei migliori giocatori di sempre, se non i due migliori giocatori di sempre".