Besiktas sogna Balotelli. I tifosi donano 10 milioni per aiutare il club ad acquistare la punta

Il Besiktas ha organizzato ieri sera un evento di beneficenza al Vodafone Park Stadium. Il club si trova in difficoltà economiche e cerca di uscirne con l'aiuto dei tifosi. L'evento ha avuto un ottimo riscontro, tanto che le donazioni dei sostenitori via telefono hanno permesso al club di incassare 83 milioni di lire turche (quasi 10 milioni di euro) a fine serata. A dare una motivazione extra ai tifosi il sogno Balotelli. L'attaccante italiano ha alimentato i sogni del pubblico bianconero che ha voluto con questa serie di donazioni aiutare il club ad acquistare l'attaccante. L'evento è stato trasmesso in diretta da una tv turca per 4 ore.