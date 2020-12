Borussia Dortmund, derby di Manchester per Haaland ma c'è anche il Real Madrid

Erling Haaland potrebbe non vestire a lungo la maglia del Borussia Dortmund. Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Mail infatti sia il Manchester City e il Manchester United sono fortemente interessati all'attaccante ex Salisburgo e vorrebbero fare un'offerta per lui prima che si attivi la clausola da 65 milioni di euro. Su Haaland però c'è anche il Real Madrid, che lo segue da tempo ed è pronto a sfidare le due di Manchester pur di portarlo in Spagna.