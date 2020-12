Brugge-Zenit, Clement: "Dortmund-Lazio? Negli ultimi dieci minuti di partita ci interesseremo"

Il tecnico del Brugge, Philippe Clement, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Zenit: "Siamo in una buona posizione (per centrare l'Europa League) ma non giocheremo per il pareggio. Perché se parti con un modulo difensivo e poi devi cambiare giocando all'attacco è più difficile rispetto al contrario. Negli ultimi dieci minuti terremo d'occhio come andranno le cose, staremo attenti a ciò che succederà in Dortmund-Lazio".