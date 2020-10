Bundes, i risultati delle 15.30: cinquina Bayern ma il Lipsia tiene la vetta, rimonta M'Gladbach

Sono terminate le gare del pomeriggio di Bundesliga che ha visto il Bayern Monaco grande protagonista. La squadra di Flick ha infatti battuto 5-0 il Francoforte grazie alla tripletta di Lewandowski e i gol di Sanè e Musiala ma resta secondo in classifica perché il Lipsia ha vinto ancora battendo 2-1 l'Hertha Berlino in rimonta con Upamecano e il rigore di Sabitzer. Bene anche il Borussia M'Gladbach che ha vinto 3-2 in rimonta in casa del Mainz, mentre è terminata 1-1 la sfida tra Union Berlino e Friburgo.

BUNDESLIGA - 5° TURNO

Stoccarda-Colonia 1-1

Bayern-Francoforte 5-0

Mainz-M'Gladbach 2-3

Lipsia-Hertha Berlino 2-1

Union Berlino-Friburgo 1-1

18.30 Borussia Dortmund-Schalke

Domenica

15.30 Wolfsburg-Bielefeld

18.00 Werder Brema-Hoffenheim



Lunedì

Bayer Leverkusen-Augsburg