Bundesliga, colpaccio dell'Augsburg: Schalke 04 battuto 3-0 in casa e secondo ko

Secondo ko consecutivo per lo Schalke 04. Dopo i quattro gol subiti nel derby contro il Borussia Dortmund, la squadra di Wagner è stata battuto 3-0 in casa dall'Augsburg, che già dopo sei minuti è passato in vantaggio grazie alla splendida punizione di Lowen. Nella ripresa poi è arrivato anche il raddoppio degli ospiti al 76' con Sarenren-Bazee e negli ultimi minuti Cordoba ha trovato il 3-0. tre i gol subito dallo Schalke 04 dopo una prestazione terrificante e con questo successo l'Augsburg sale a 30 punti e la squadra di Wagner resta a quota 30 ed è in crisi.

BUNDESLIGA - Turno 27

Hertha Berlino-Union Berlino 4-0

Friburgo - Werder Brema 0-1

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1-3

Paderborn - Hoffenheim 1-1

Wolfsburg - Borussia Dortmund 0-2

Bayern-Francoforte 5-2

Schalke 04-Augsburg 0-3

15.30 Mainz-Lipsia (clicca qui per la diretta in tempo reale)

18 Colonia-Dusseldorf