Bundesliga, i risultati del pomeriggio: stop Francoforte, vincono Hertha e Hoffenheim

Nelle gare delle 15.30 di Bundesliga è arrivato il poker dell'Herta Berlino che ha travolto il Werder Brema in trasferta 4-1 con le reti di Perakik, Lukebakio, Cordoba e Cunha. Buona la prima anche per l'Augsburg che ha trionfato 3-1 in casa dell'Union Berlino e per il Friburgo che ha sconfitto 3-2 lo Stoccarda. Vittoria nel finale per l'Hoffenheim che ha battuto 3-2 il Colonia con una splendida tripletta di Kramaric. Infine 1-1 tra Francoforte e la neopromossa Bielefeld.

BUNDESLIGA - 1° TURNO

Venerdì 18 settembre

Bayern Monaco-Schalke 8-0

Sabato 19 settembre

Werder Brema-Hertha Berlino 1-4

Colonia-Hoffenheim 2-3

Francoforte-Bielefeld 1-1

Union Berlino-Augsburg 1-3

Stoccarda-Friburgo 2-3

18.30 Borussia Dortmund-Bor. M'Gladbach

Domenica 20 settembre

15.30 Lipsia-Mainz

18.00 Wolfsburg-Leverkusen