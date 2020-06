Bundesliga, i risultati dell’ultima giornata e la classifica: il Bayern chiude con un poker

vedi letture

La Bundesliga chiude i battenti con l'ultima giornata di campionato che ha decretato anche gli ultimi verdetti. Una giornata ricca di gol dove spicca il 6-1 con cui il Werder Brema ha battuto il Colonia conquistando la terzultima piazza, a scapito del Fortuna Dusseldorf evitando così la retrocessione diretta in ZweiteLiga. Vittorie rotonde anche per il Bayern Monaco (4-0 in casa del Wolfsburg) e Hoffenheim (4-0 in casa del Borussia Dortmund). Werner saluta il Lipsia con una doppietta nella vittoria sull'Augsburg, mentre il Borussia Monchengladbach vince sull'Union Berlino e conquista il quarto posto a scapito del Bayer Leverkusen. Questi risultati e marcatori della giornata e la classifica aggiornata:

Augsburg-RB Lipsia 1-2 (72° Vargas; 28°, 82° Werner)

Werder Brema-Colonia 6-1 (22°, 58° Osako, 27° Rashica, 29° Fullkrug, 55° Klaassen, 68° Sargent; 62° Drexler)

Borussia Dortmund-Hoffenhiem 0-4 (8°, 30°, 48°, 50° rig. Kramaric)

Eintracht Francoforte-Paderborn 3-2 (9° Rode, 33° André Silva, 52° Dost; 55° Drager, 75° Michel)

Friburgo-Schalke 04 4-0 (20°, 57° Waldschmidt, 38° Schmid, 46° Holer)

Bayer Leverkuse-Mainz 1-0 (2° Volland)

Borussia Monchengladbach- Hertha Berlino 2-1 (7° Hofmann, 78° Embolo; 90° Ibisevic))

Union Berlino-Dusseldorf 3-0 (26° Ujah, 54° Gentner, 90° Abdullahi)

Wolfsburg-Bayern Monaco 0-4 (4° Coman, 37° Cuisance, 72° rig. Lewandowski, 89° Muller)

Classifica: Bayern Monaco 82, Borussia Dortmund 69, RB Lipsia 66, Borussia Monchengladbach 65, Bayer Leverkusen 63, Hoffenheim 52, Wolfsburg 49, Friburgo 48, Eintracht Francoforte 45, Hertha Berlino 41, Union Berlino 41, Schalke 04 39, Mainz 37, Colonia 36, Augsburg 36, Werder Brema 31, Fortuna Dusseldorf 30, Paderborn 20