Bundesliga, i verdetti della stagione: Monchengladbach in Champions. Werder allo spareggio

vedi letture

La Bundesliga nella giornata di oggi ha chiuso i battenti della stagione 2020/21 ed emesso gli ultimi verdetti stagionali dopo che il Bayern Monaco aveva già conquistato il suo ottavo titolo di fila e il Paderborn aveva già salutato la massima serie. In Champions League, oltre ai bavaresi, si qualificano anche Borussia Dortmund, Lipsia e Borussia Monchengladbach, mentre in Europa League andranno Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Hoffenheim. Retrocede con il Paderborn il Fortuna Dusseldorf, mentre il Werder Brema giocherà lo spareggio con la terza della Zweite Liga (Amburgo o Heidenheim) per restare in Bundesliga.

Campione: Bayern Monaco

Qualificate alla prossima Champions League: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Lipsia, Borussia Monchengladbach

Qualificate alla prossima Europa League: Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim

Spareggio retrocessione: Werder Brema

Retrocesse: Fortuna Dusseldorf Paderborn