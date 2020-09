Bundesliga, il Bayer Leverkusen senza Havertz non va oltre lo 0-0 col Wolfsburg

vedi letture

Solo un pareggio senza gol al debutto per il Bayer Leverkusen che ha impattato per 0-0 in casa del Wolfsburg. Prima gara senza grandi spunti per la squadra tedesca, rimasta orfana di Kai Havertz, e con Patrick Schick in campo negli ultimi trenta minuti. Dovrà rivedere qualcosa dunque il Leverkusen in vista delle prossime gare.