Bundesliga, l'Hertha strapazza l'Union Berlino nel derby: 4-0, solo 15 minuti in campo per Piatek

L'Hertha Berlino di Piatek strapazza l'Union Berlino e si aggiudica il derby valido per il 27° turno di Bundesliga. All'Olympiastadion, dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate, è accaduto tutto nella ripresa: Ibisevic l'ha sbloccata al 51', Lukebakio ha raddoppiato dopo appena un minuto, Cunha l'ha chiusa al 61' e Boyata ha calato il sipario al 77'. Appena 15 minuti in campo per l'ex attaccante di Milan e Genoa, che ha sostituito proprio lo scatenatissimo Ibisevic al 75' senza però riuscire a lasciare il segno sul match. Hertha dunque decimo in classifica con 34 punti, mentre l'Union resta dodicesima con 30.