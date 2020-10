Burnley-Chelsea 0-3, le pagelle: Werner vivace, Ziyech ispirato, male la difesa dei Clarets

vedi letture

Burnley-Chelsea 0-3

Marcatori: 27' Ziyech, 63' Zouma, 70' Werner

BURNLEY

Pope 5,5 - Non ha particolari responsabilità sui gol ma l'impressione è che in qualche occasione potrebbe fare meglio.

Lowton 5 - Il tiro al volo in pieno recupero è l'unico guizzo in una gara passata a rincorrere l'avversario.

Long 5,5 - Il Chelsea agisce prevalentemente sulle fasce, tuttavia la coppia centrale fatica ad interrompere il continuo fraseggio al limite della propria area.

Tarkowski 5,5 - Commette l'errore evidente di perdere la marcatura di Zouma in occasione del raddoppio, ma nel complesso è il più efficace nel reparto, per quanto un po' irruento.

Taylor 5,5 - Ha il merito di proporsi in avanti nel finale di primo tempo, ma è un ardore che sfuma presto. Va spesso in affanno contro James.

Stephens 5 - Mai in evidenza, fatica a trovare la quadra contro avversari più dinamici e in forma. Ziyech lo inganna con il movimento e tiro che vale il vantaggio. Dal 1' s.t.: Rodriguez 5,5 - In avvio di ripresa il Burnley sembra rivitalizzato anche grazie al cambio, ma quando il Chelsea riprende in mano il gioco anche lo stesso Rodriguez progressivamente sparisce.

Brownhill 5,5 - Cerca di dare man forte raddoppiando sulle incursioni avversarie. Poco efficace in fase propositiva.

Westwood 5 - Non si mette quasi mai in evidenza, il centrocampo del Burnley appare piuttosto slegato.

McNeil 5,5 - Fatica molto ad emergere, risultando piuttosto impreciso nella gestione dei palloni in mediana.

Barnes 6 - In avvio va vicinissimo al clamoroso vantaggio, e nell'arco della gara si conferma l'elemento più pericoloso del Burnley, in particolare con la sua azione di pressing sui portatori di palla avversari. Dal 29' s.t.: Brady 5,5 - Qualche timida iniziativa quando ormai la partita è già saldamente nelle mani degli avversari.

Wood 5 - Pochi spunti degni di nota, è ben controllato dai centrali del Chelsea.

CHELSEA

Mendy 6 - Inoperoso per la maggior parte del match, fa buona guardia sulle sporadiche occasioni che costruisce il Burnley.

James 7 - Copre tutta la fascia arrivando spesso al cross, è una vera spina nel fianco per la difesa avversaria che non riesce quasi mai a limitare le sue sfuriate.

Silva 6 - Un primo tempo quasi da spettatore, nella ripresa ha più lavoro da fare nel controllare le imbucate in area da parte degli avversari. Non è al top della forma e finisce con i crampi.

Zouma 6,5 - Soffre un po' il pressing di Barnes, più efficace nel contrastare il possente Wood. Si prende la scena incornando in rete un preciso cross da calcio d'angolo confezionato da Mount.

Chilwell 6 - Così come il collega sulla fascia opposta, colleziona diversi cross, ma talvolta difetta di precisione. Attento in fase di copertura.

Kanté 6 - Prova a rendersi pericoloso con qualche conclusione da fuori, ma rende meglio quando si tratta di dialogare con i compagni a centrocampo.

Havertz 6 - Conferisce dinamismo alla mediana del Chelsea, offrendo pochi punti di riferimento agli avversari. Commette qualche errore in apertura di secondo tempo ma corregge in fretta il tiro. Dal 41' s.t.: Jorginho n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Mount 6,5 - Gioca tantissimi palloni e sceglie sempre la giocata più efficace. Fondamentale nei calci piazzati con le sue traiettorie precise.

Ziyech 7 - Ottima prestazione da parte di uno dei "gregari" della squadra di Lampard. Si riconferma dopo il Krasnodar andando a segno per l'1-0 e servendo a Werner l'assist per chiudere i giochi. Ispirato. Dal 30' s.t.: Hudson-Odoi 6 - Entra bene, anche se di fatto la gara è ormai chiusa.

Abraham 6,5 - Tanto lavoro a servizio della squadra. Non ha tra i piedi palle-gol clamorose, ma con i suoi movimenti favorisce gli inserimenti degli attaccanti esterni che riescono sempre ad impensierire la difesa di casa. Dal 32' s.t.: Giroud n.g. - Quella del Burnley è una porta quasi "stregata" per lui, avrebbe l'occasione per interrompere l'incantesimo ma segna da posizione di fuorigioco.

Werner 7 - Va in campo da titolare per la defezione di Pulisic all'ultimo minuto. Si rende protagonista di una gara vivace e giocata ad alta intensità, coronata anche dalla rete del 3-0.