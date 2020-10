Calvert-Lewin tre anni dopo Lukaku. L'Everton torna ad avere un giocatore del mese in Premier

Dominic Calvert-Lewin è stato votato miglior giocatore del mese di settembre in Premier League. È la prima volta che l'attaccante dell'Everton riceve questo riconoscimento. Un premio scontato, considerato il suo ruolo nella partenza a razzo dei Toffees: a segno in tutte le quattro partite, ha realizzato anche una tripletta alla seconda giornata contro il West Bromwich Albion. Battuta la concorrenza di James Rodriguez, Patrick Bamford, Timothy Castagne, Harry Kane, Tariq Lamptey, Sadio Mane e Jamie Vardy. Erano più di tre anni che un giocatore dell'Everton non otteneva questo riconoscimento, l'ultimo fu Romelu Lukaku nel 2017. Erano invece 11 anni che non si centrava la doppietta: manager-giocatore del mese, l'ultima volta fu l'accoppiata Moyes-Jagielka nel febbraio 2009.