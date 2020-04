Campionato Tajikistan: Istiqlol-Khatlon in live streaming su Tuttomercatoweb

Scontro al vertice in Tajikistan, tra i campioni in carica dell'Istiqlol e il Khatlon. E' il big match di questa terza giornata della Vysshaya Liga 2020: entrambe le formazioni sono a due vittorie su due gare giocate e cercano il primato in solitaria. I padroni di casa per adesso sono stati pressochè perfetti: nove reti fatte in due partite e zero subiti.

Tuttomercatoweb.com trasmette in live streaming il calcio tajiko insieme a MyCujoo, offrendo la possibilità a tifosi, appassionati, scommettitori e curiosi di seguire i campionati ancora in corso nel mondo.