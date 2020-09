Capienza stadi ridotta a mille tifosi in Francia, pres. Rennes: "Una brutta notizia"

Capienza ridotta negli stadi delle grandi città francesi. E' quanto annunciato dal ministro della salute francese Olivier Veran che, in seguito ai contagi da Covid-19 che stanno aumentando, ha deciso di limitare a mille le presenze negli impianti. Il presidente del Rennes Nicolas Holveck ha commentato: "Questa è una brutta notizia, rimpiangeremo la nostra atmosfera con 5.000 tifosi... Non possiamo che incoraggiare tutti a rispettare la distanza e le decisioni per ritornare un giorno nei nostri stadi, particolarmente. E, naturalmente, farà molto male dal punto di vista finanziario e in termini di organizzazione. Non ci renderà la vita più facile".