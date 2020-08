Carvajal: "Voglio chiudere la carriera al Real Madrid. Difficile coltivare amicizie qui"

Dani Carvajal giura amore al Real Madrid: "Mi piacerebbe ritirarmi in blanco. Ho vinto tutto col club ed è complicato chiedere di più ma mi piacerebbe vincere una quinta Champions League". Sui rapporti di amicizia: "Non è facile. Al Leverkusen, dove l'età media era 23 anni, è stato più semplice, condividevamo gli stessi hobby e non avevamo mogli o figli. A Madrid ognuno ha la sua vita ed è un club sul quale vi sono talmente tante discussioni che non hai tempo per altro".