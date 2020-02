vedi letture

Champions, Guardiola fa 28: è l'allenatore più vincente nella fase a eliminazione diretta

Pep Guardiola e la Champions hanno un rapporto speciale, non lo scopriamo certo oggi. Con la vittoria di questa sera, il tecnico del Manchester City è diventato l'allenatore con più successi nella fase a eliminazione diretta in Champions League. Ben 28 vittorie: staccati in un colpo solo altri tre mostri sacri come Ancelotti, Mourinho e Ferguson.