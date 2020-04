Chelsea, ag. Willian: "Molte speculazioni, ma con quest'emergenza non pensiamo al futuro"

vedi letture

Barcellona, PSG, Juventus e anche Roma. Ma non solo. C'è mezza Europa sulle tracce di Willian, dal momento che a fine stagione potrebbe lasciare il Chelsea a zero. Di questa situazione ha parlato Kia Joorabchian, agente del brasiliano, intervistato da Sky Sports: "Ci sono molte speculazioni ma posso assicurare che noi non abbiamo parlato con nessuno di un trasferimento di Willian. Né noi né l'altra parte in questo momento pensa a questa situazione quando c'è una pandemia in corso che è molto più importante".