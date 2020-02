vedi letture

Chelsea-Bayern, Jorginho dopo lo 0-3: "C'è ancora il ritorno. Tutto può succedere"

Jorginho commenta il pesante ko contro il Bayern. Il centrocampista del Chelsea, tuttavia, non si perde d'animo: "Stasera abbiamo imparato che in partite di questo livello se concedi un'occasione la paghi cara e quando sei tu a crearla devi fare gol anche se stai giocando peggio dei tuoi avversari. Ovviamente abbiamo affrontato una grande squadra. Il Bayern può vincere la Champions, giocano bene e sono molto forti anche a livello tattico. Il risultato la dice lunga sulla partita di stasera. Mi piacerebbe poter giocare la partita di ritorno per aiutare i miei compagni di squadra. Purtroppo non sarà possibile e farò il tifo per loro da casa. c'è ancora la partita di ritorno e nel calcio tutto può succedere. Dobbiamo credere in noi stessi senza buttarci giù e continuare a lavorare perché anche noi siamo una buona squadra".