Chelsea, caccia al mediano difensivo: Rice primo obiettivo per l'estate

vedi letture

Il Chelsea è uno dei club più attivi nelle ultime settimane, alla ricerca di elementi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi per il centrocampo c'è Declan Rice, giocatore 21enne in forza al West Ham e grande amico di Mason Mount. L'inglese, che ha caratteristiche difensive, ha disputato 29 partite in Premier League, con due assist all'attivo. Lo riporta SKy Sports UK.