Chelsea, il mercato non finirà con Mendy: Declan Rice ciliegina sulla torta di mister Lampard

Il portiere Edouard Mendy non sarà l'ultimo acquisto del Chelsea in questa faraonica campagna acquisti. Come riporta il Daily Express, i Blues lanceranno infatti un'offensiva finale anche per il centrocampista Declan Rice. Il classe '99 attualmente in forza al West Ham - si legge - sarà presumibilmente la ciliegina sulla torta di mister Lampard.