Chelsea, Lampard: "Pensiamo solo al Norwich non allo United. I ragazzi devono combattere"

Il manager del Chelsea Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Norwich: "Voglio solo che i giocatori combattano per essere un giocatore del Chelsea e vincere la partita. Domani c'è Norwich e poi il Manchester United nel fine settimana. La prossima partita è l'unica che conta al momento. Siamo in una fase critica della stagione. Sappiamo a cosa siamo di fronte, sappiamo di avere le qualità in squadra ed è ciò che ci ha portato in terza posizione. Ora dobbiamo finire il lavoro".