Cissé vuole tornare a giocare: "Devo arrivare a 100 gol in Ligue 1. Disposto a giocare gratis"

Djibril Cissé vuole raggiungere un ultimo obiettivo prima di ritirarsi. L'attaccante, 38 anni, ha dichiarato a So Foot di volere un club di Ligue 1 per arrivare a 100 reti nel massimo campionato francese: "Sai com'è un attaccante, adora il gol e i traguardi: 25, 50, 75.... quello dei 100 gol mi perseguita. Sono fermo a 96. Me ne mancano 4 e la cosa mi fa impazzire. Voglio tornare in Ligue 1 per segnarli". Cissé afferma di stare bene fisicamente e di essere pronto a tornare a giocare gratuitamente: "Non ci sono molti riscji per loro. Al momento, non ci sono contatti molto avanzati, ma spero che arrivino dei club" ha dichiarato il giocatore, che è transitato anche se per soli sei mesi in Italia, alla Lazio. L'ultima esperienza di Cissé è in Svizzera, all'Yverdon, dove ha segnato 24 reti in 28 partite.