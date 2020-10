Clamoroso in Nations League, Islanda in campo senza ct e staff tecnico: sono tutti in quarantena

La pandemia di Covid-19 continua a scombussolare questa tormentata pausa per le nazionali. L'Islanda dovrà infatti fare a meno del ct Erik Hamren e di tutto il suo staff tecnico in occasione della sfida contro il Belgio valida per il Gruppo 2 della Lega A di Nations League. Il selezionatore, così come tutti i suoi collaboratori, sono stati messi in quarantena dopo un caso di positività al coronavirus. Una decisione che non ha riguardato invece i calciatori, regolarmente in campo questa sera contro Lukaku e compagni. Il gruppo, come comunicato dalla federazione islandese, sarà diretto dal ct dell'Under 21 Arnar Thor Vidarsson, con la collaborazione di David Snorri Jonasson, ct dell'Under 17, mentre Thordur Thordarson, allenatore dell'Under 19 femminile, guiderà i portieri.