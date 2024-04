Ufficiale Gudjohnsen jr. resta in Danimarca: il Lyngby esercita l'opzione di riscatto

Andri Lucas Gudjohnsen resta in Danimarca. Il figlio della leggenda Eidur, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, continuerà il suo percorso di crescita nel Lyngby, che ha annunciato di aver esercitato l'opzione d'acquisto e di aver fatto firmare al 22enne attaccante un contratto triennale.

Gudjohnsen era arrivato ad agosto in prestito dagli svedesi del Norkopping, che ora hanno ceduto a titolo definitivo uno dei giocatori più importanti della Nazionale islandese (6 reti in 21 presenze). Per lui già 11 gol in 25 presenze tra campionato e coppa.