Club Brugge in Champions con la Lazio ma è in crisi: "Abbiamo perdite drammatiche"

Il calcio belga è in profonda crisi. Tante partite sospese o rinviate per Covid-19, molte società faticano ad andare avanti con le porte chiuse. Anche il Club Brugge, impegnato in Champions League, lamenta che senza tifosi allo stadio "perde 1 milione a partita. Perché ogni anno mettiamo insieme una squadra che possa giocare la competizione e costa un sacco di soldi -spiega il CFO del club-. Il premio in denaro della Champions non è puro profitto: rinforzi e prolungamenti sono investimenti pesanti. Ci occupiamo di eventi, le perdite sono drammatiche. A noi non spetta decidere della salute pubblica ma così per noi è drammatico e siamo pronti a incontrarci ogni giorno per trovare soluzioni".