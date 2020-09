Comunicato Barcellona: ricevute le firme per voto di sfiducia a Bartomeu. Ora saranno esaminate

Le 20.731 firme con cui i soci del Barcellona hanno chiesto il voto di sfiducia verso il presidente Bartomeu e la Junta Directiva sono state consegnate al club. Che, prendendone atto, ha diramato il seguente comunicato:

"Questa sera, il socio Jordi Farré, promotore del voto di sfiducia verso la Junta Directiva del Barcellona, ha consegnato le firme dei soci del club a sostegno della sua iniziativa alla Oficina de Atencion.

Il procedimento del voto di sfiducia è regolato dall'articolo 55 dello Statuto del Club.

Articolo 55.1: In questo caso, i soggetti passivi del voto di sfiducia sono tutti i membri della Junta Directiva

Articolo 55.2: La cifra dei firmatari supera il 15% dei soci aventi diritto, ovvero 16.520

Articolo 55.3: la consegna delle firme è stata fatta entro il periodo di 14 giorni lavorativi dal momento della presentazione

Articolo 55.4: A partire da ora, si apre lo spazio di 10 giorni utili per l'istituzione del tavolo del voto di sfiducia, formato da 2 membri della Junta Directiva, i primi due soci firmatari e un delegato della Federacion Catalana de Futbol.

Una volta costituito, ed entro 10 giorni, questo organo dovrà comprobare che la richiesta rispetta i requisiti e, specialmente, che ha le adeguate motivazioni e l'adeguato appoggio dei soci. Il Tavolo potrà invalidare quei supporti che non risultino sufficientemente accreditati e potrà svolgere i dovuti accertamenti per verificare l'autenticità.

Se saranno rispettati tutti questi requisiti, verrà dichiarata ammessa la richiesta del voto di sfiducia e verrà richiesto alla Junta Directiva di convocare l'atto di votazione, che dovrà svolgersi in un lasso di tempo non inferiore ai 10 giorni lavorativi e non superiore ai 20. Nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti, la richiesta del voto di sfiducia sarà rifiutata".