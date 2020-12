Copa Libertadores, Boca sconfitto dal Racing Club nell'andata dei quarti. Santos in semifinale

Nella notte si sono giocate due partite valide per i quarti di finale della Copa Libertadores. Il Boca Juniors è stato sconfitto 1-0 dal Racing Club nella gara d'andata (gol di Melgarejo), mentre il Santos raggiunge i connazionali del Palmeiras in semifinale: 4-1 al Gremio dopo l'1-1 ottenuto a Porto Alegre. Mattatore della sfida Kaio Jorge con una doppietta. Stasera si disputerà l'ultimo match in programma, quello di ritorno tra River e Libertad (in Argentina vittoria per 2-0 dei Millionarios).