Copa Libertadores, si va verso il ritorno a settembre: "Problema spostamenti"

Copa Libertadores verso il ritorno a settembre. Non si vogliono correre rischi, ha dichiarato il presidente della CONMEBOL Alejandro Dominguez: "Ci sarà una risposta coordinata, coerente e responsabile in modo che il ritorno del calcio possa avvenire con le massime garanzie per tutti" ha dichiarato. Si dovrà valutare le decisioni che ogni Paese prenderà relativamente alle misure restrittive per contenere la pandemia. "Il problema principale riguarda gli spostamenti delle squadre e gli aeroporti. Lavoriamo con i governi. Non metteremo in pericolo la vita delle persone" ha dichiarato Gonzalo Belloso, direttore dello sviluppo della CONMEBOL. Il massimo torneo continentale è stato sospeso a marzo. La Copa America, che avrebbe dovuto giocarsi a giugno, è stata rinviata al 2021.